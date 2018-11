Liverpool tombe à Belgrade

Un cadeau tombé du ciel pour le Paris Saint-Germain. La défaite particulièrement inattendue de Liverpool, sur le terrain de l’Etoile rouge Belgrade (2-0), est forcément une excellente nouvelle pour le club de la capitale. Quel que soit le résultat des champions de France à Naples, ce ne sera pas une catastrophe. Et tout ou presque se jouera à l’occasion du PSG-Liverpool au Parc, dans trois semaines. Belgrade, qui n’avait pris qu’un point en trois matches (déjà à domicile, un 0-0 face à Naples), se remet aussi dans le bon sens.

Cette relance inattendue pourrait aussi devenir un risque pour le Paris Saint-Germain. En cas de défaite à Naples, il n’y aurait plus qu’un petit point d’écart par rapport au club serbe. Et c’est alors un choc la peur au ventre qui pourrait attendre les Parisiens à Belgrade, à l’occasion de la sixième et ultime journée, en vue de la… quatrième place. Il n’y aurait alors même plus de rattrapage en Ligue Europa, ce qui semble déjà inenvisageable pour les joueurs de Thomas Tuchel. Alors, imaginez le camouflet total d’une dernière position dans ce groupe C…

Milner: "On savait que ce serait difficile"

Tout s’est joué en quelques minutes au cœur de la seconde période, avec un doublé de Pavkov juste avant la demi-heure de jeu (22e, 29e). Daniel Sturridge – préféré à Firmino - a eu des opportunités d’ouvrir le score à 0-0 (17e, 20e), les Reds auraient aussi pu revenir grâce à Wijnaldum ou Lallana (33e), puis Mane (49e) ou Salah (72e, 79e). Mais le double coup de semonce a donc été trop difficile à encaisser pour les vice-champions d’Europe, au sein d’une ambiance devenue naturellement bouillante.

"On n’a pas assez bien démarré, analyse placidement le capitaine James Milner (pour BT Sport). On n’a pas saisi nos occasions, notre jeu de passes n’était pas assez bon non plus… Quand on commence mal en Ligue des champions, vous êtes punis. Ça avait été difficile pour le Napoli, on savait que ça le serait aussi pour nous…" Le PSG est prévenu. "On a notre destin en main, mais on devra mieux jouer. On n’a pas eu de chance non plus, il faut continuer à jouer." Lors de cette fameuse sixième journée, Liverpool-Naples devrait aussi être électrique.