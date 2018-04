Liverpool: Salah et Firmino dans l’histoire

Tous les deux auteurs d’un doublé, mardi soir, lors du large succès de Liverpool face à l’AS Rome (5-2), Mohamed Salah et Firmino continuent d’affoler les compteurs en Ligue des champions.

S’ils évoluent à bonne distance de l’inévitable Cristiano Ronaldo, meilleur buteur de la compétition avec 16 buts, les deux compères ont tous les deux atteint la barre des dix buts en C1.

Une performance rare puisque dans l’histoire de la Ligue des champions, ce n’est que la deuxième fois que deux coéquipiers affichent dix buts ou plus au cours de la même saison. Avant Salah et Firmino, Lionel Messi et Neymar avaient réussi cette performance lors de la saison 2014-2015 avec 10 buts chacun. Les deux joueurs des Reds peuvent donc encore améliorer la marque référence des deux Barcelonais.