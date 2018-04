Liverpool-Roma: Des onze sans surprise

Liverpool sera bien emmené par son trio offensif composé de Mohamed Salah, Roberto Firmino et Sadio Mané pour la demi-finale aller de la Ligue des champions contre l’AS Rome, ce mardi à Anfield.

Jürgen Klopp aligne le même 4-3-3 qui avait permis aux Reds de s'imposer contre City, en quart de finale aller. Georginio Wijnaldum débute donc sur la touche.

Du côté romain, Eusebio Di Francesco reconduit le 3-4-2-1 qui avait permis aux Galliorossi de s’offrir le Barça (3-0). Le jeune Turc Cengiz Ünder évolue en soutien d’Edin Dzeko aux dépens de Patrik Schick. Maxime Gonalons ou Stephan El Shaarawy sont remplaçants.

TEAM NEWS | | Here it is, our starting line-up for tonight’s @ChampionsLeague semi-final clash against @LFC! DAJE!

