Liverpool: Lovren demande le respect

Liverpool n’a pas flanché. Larges vainqueurs au match aller (3-0), les Reds ont terminé le travail en l’emportant sur la pelouse de Manchester City au retour (2-1), décrochant de belle manière leur qualification pour des demi-finales de la Ligue des champions.

Une accession au dernier carré salué comme il se doit par Dejan Lovren qui espère que ces deux succès feront taire les critiques. "Honnêtement, on est très fier, parce qu'après ces deux matchs très difficiles, on a mérité d'être en demies. Au final, on gagne 5-1 contre City et les gens vont plus respecter Liverpool maintenant", a ainsi lancé l'ancien Lyonnais.

Le Croate espère désormais franchir une étape de plus et disputer une finale de la Ligue des champions. "L'objectif, maintenant, c'est d'aller en finale. On verra contre qui on joue. J'espère que ce sera la Roma ou le Bayern, a-t-il ajouté. Parce que je pense que le Real Madrid a beaucoup d'expérience. On va voir..."