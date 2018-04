Liverpool-Klopp: "Personne n'a dansé dans le vestiaire"

Liverpool a été énorme pour s'imposer mercredi à Anfield en quart de finale aller de la Ligue des champions face à Manchester City (3-0). Une large victoire et un grand pas vers le dernier carré qui n'ont manifestement pas fait perdre la tête à Jürgen Klopp, l'entraîneur des Reds. "La décision n'est pas faite. Manchester City va vouloir réagir. Personne n'a dansé dans le vestiaire. C'est 180 minutes. Il faut faire la fête quand la fête commence, pas quatre semaines avant", a-t-il expliqué pour Sky Sports.

Concernant ce match aller, il s'est tout de même félicité du niveau de jeu de son équipe. "Cela a été deux périodes différentes. C’était quasi parfait dans la première. Nous avons marqué trois buts fantastiques. Dans la seconde, il aurait fallu jouer plus au football mais on ne peut pas dominer City pendant 90 minutes. Mais le résultat est bien plus important", a expliqué Klopp.