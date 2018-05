Liverpool-Klopp: "On a oublié de jouer au foot"

Abattu après la défaite de Liverpool en finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid (3-1) samedi, Jürgen Klopp a reconnu que la blessure de Mohamed Salah en première période avait selon lui changé la donne du match et miné le moral de ses troupes. "La sortie de Mo a été un moment-clé de cette finale. Tous ses coéquipiers ont été bouleversés et nous avons oublié de jouer au football après cela", a expliqué l'Allemand dans des propos relayés par Sky Sports.

Et le manager des Reds de donner des nouvelles peu rassurantes de son attaquant vedette. "C'est une blessure très sérieuse. Il est allé à l'hôpital directement après le match pour des examens. C'est sans doute la clavicule et il n'était pas très optimiste". Il est probable que l'Egypte, placée dans le groupe A avec la Russie, l'Arabie Saoudite et l'Uruguay, doive se passer de sa star pendant la Coupe du monde 2018 qui débute dans trois semaines.