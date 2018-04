Liverpool-Klopp: "Nous avons perdu 5-0 en début de saison"

Ce mardi soir, le Liverpool FC se rend à l'Etihad Stadium pour défier Manchester City en quart de finale retour de Ligue des champions, et devrait se sentir serein, fort de son avantage de trois buts acquis à l'aller (3-0). Mais Jürgen Klopp préfère rester prudent...

"Je ne pense pas que City est vulnérable. Lorsque nous les avons joués, nous avons perdu 5-0 en début de saison. Tout le monde a vu la qualité de City et même si nous étions en infériorité numérique, leur qualité était claire. Et nous connaissons tous Pep, le meilleur entraîneur du monde, il était clair qu’ils allaient être exceptionnels. Mais il n’y a pas d’équipe parfaite en football, les matches ne vous donnent pas l’occasion d’être parfaits. Il y a des moments, des situations, des jours, et parfois seulement des minutes, mais ils ont été le plus souvent constants et c’est pour cela qu’ils seront champions à la fin de la saison", a indiqué le technicien allemand des Reds en conférence de presse.