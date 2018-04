Liverpool: Klopp demande du calme… en dehors d’Anfield

A la veille de la demi-finale de Ligue des champions entre Liverpool et l’AS Roma, Jürgen Klopp espère que les fans des Reds sauront se tenir à l’extérieur d’Anfield, alors qu’une procédure disciplinaire a été ouverte par l’UEFA suite aux incidents précédant le quart face à Manchester City, dont le bus avait été la cible de jets d’objets en tout genre.

"On n’a pas besoin de jeter des choses, a déclaré l’entraîneur allemand lundi en conférence de presse. On s’attend à une grosse ambiance mardi. Mais au final, on souhaite qu’on parle du match et de ce qu’il s’est passé sur le terrain, et pas en dehors."

La police de Liverpool enquête également sur ces incidents, qui avaient fait deux blessés parmi les forces de l’ordre.