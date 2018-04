Un carton plein à l’aller (3-0 à Turin) qui place le Real Madrid en excellente position dans l’optique de la qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions. Pour ce quart de finale retour face à la Juventus, les Merengues devront évoluer sans leur capitaine, Sergio Ramos, suspendu. Voilà qui offre à Raphaël Varane, parfois chahuté pour son manque de leadership, l’opportunité de montrer qu’il peut asseoir son autorité sur la défense madrilène.

"Je vais devoir évoluer à haut niveau. J’ai une personnalité claire, je sais aider mes coéquipiers. Il va falloir que je fasse du Ramos, crier et être attentif à tout le monde", a expliqué le défenseur central en conférence de presse. Le Tricolore n’a pas voulu révéler l’identité de celui qui l’accompagnera en défense centrale mais on devine tout de même que si Zinédine Zidane opte pour Casemiro, ce ne sera pas pour le déranger… "Il évolue habituellement au milieu mais à l’entraînement il joue beaucoup avec moi derrière, et je sais comment il défend. Dans un match aussi exigeant, la communication sera importante. Mais dans cette équipe, il y a assez de qualités pour ce genre de matches, peu importe qui joue", ajoute Raphael Varane.

Un duel évidemment primordial que les Madrilènes comptent aborder sans tenir compte du résultat du match aller. "On ne va pas chercher le 0-0, on n’a pas l’équipe pour ça. On va jouer notre football, comme toujours", prévient un Varane conscient que sans Dybala, expulsé à l’aller, la Juve perd un élément clé mais qu’il reste tout de même un certain Gonzalo Higuain qu’il faudra surveiller de très près. Une mission à sa mesure.

