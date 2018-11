Ligue des Champions : Tout reste à faire entre MU, la Juve et Valence

Ce mardi soir, la 5e journée de la Ligue des champions pourrait permettre d'y voir plus clair dans la hiérarchie du groupe H, avec des matchs opposant la Juventus Turin au FC Valence dans le Piémont, pendant que Manchester United accueillera les Young Boys Berne. Leader de sa poule, la Vieille Dame pourrait assurer sa place pour les huitièmes de finale avec une victoire, mais un simple nul pourrait aussi suffire, seulement si les Red Devils chutent à Old Trafford en parallèle.

La troupe de José Mourinho goûtera au tour suivant si elle empoche trois points face à Guillaume Hoarau et consorts, et si les Valencians ne gagnent pas dans le même temps. Par ailleurs, si les coéquipiers de Paul Pogba gagnent, ceux de Kévin Gameiro ou Francis Coquelin seront eux écartés de la course aux huitièmes si d'aventure ils ne reviennent pas du Piémont avec les trois points.