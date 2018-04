Ligue des Champions : Salah à la Roma, ça donnait quoi ?

Les week-ends passent et se ressemblent pour Mohamed Salah. Ce samedi, l’attaquant des Reds a encore frappé face à West Bromwich Albion. Il signe ainsi sa 31ème réalisation cette saison. L’occasion de conforter encore un peu plus sa place de meilleur buteur du championnat, avec cinq longueurs d’avance sur Harry Kane. De quoi également égaler le record de buts inscrits en une saison en Angleterre. Un week-end faste pour l’Egyptien qui a aussi été désigné meilleur joueur de Premier League par l’association des joueurs professionnels anglais (PFA). Auteur de 41 buts toutes compétitions confondues, Salah ne compte pas s’arrêter là et reste en course pour le Soulier d’or (à un but de Cristiano Ronaldo). Toujours engagé en Ligue des Champions et avec une Coupe du Monde à disputer avec la sélection égyptienne, le joueur de 25 ans a même de quoi prétendre au podium du prochain Ballon d’Or.

On en oublierait presque que Mohamed Salah effectue seulement sa première saison avec Liverpool. Transféré cet été pour un peu plus de 40 millions d’euros, l’Egyptien s’est révélé du côté de la Roma où il a passé deux saisons. Prêté par Chelsea lors de l’exercice 2015-2016, il avait rapidement convaincu les Giallorossi de lever l’option d’achat (15 millions d’euros + 5 millions d’euros de prêt payant). Et pour cause, dès sa première année, Mo Salah a su profiter de l’adaptation compliquée d’Edin Dzeko pour terminer meilleur buteur de l’AS Roma, avec 14 réalisations en 34 matchs.

Pourtant, sous les ordres de Rudi Garcia puis de Luciano Spalletti, Mohamed Salah était loin d’être le buteur attitré de cette formation romaine. En présence d’un véritable numéro 9, l’Egyptien se retrouve cantonné à son aile droite, avec moins de liberté qu’il peut avoir aujourd’hui à Liverpool. Au service d’Edin Dzeko, son rôle se résume à être un soutien et un passeur pour le Bosnien. A défaut de pouvoir réellement s’exprimer en tant que finisseur, l’ailier profite de ses percées à répétition pour faire valoir sa vitesse et sa technique. Aussi généreux en dehors que sur le terrain, il délivrera de nombreux caviars à son compère d'attaque. Pour sa deuxième et dernière saison avec la Roma, il terminera deuxième meilleur passeur de Serie A, derrière José Callejon.

Son départ a laissé un vide qui n’a pas été comblé par les Giallorossi. « L’année dernière j’ai marqué 39 buts. Cette année, j’en ai marqué seulement 20. Je suis très heureux pour lui mais il nous manque » a déclaré Dzeko au Telegraph, il y a quelques jours. Le Pharaon, qui a conquis Rome, devrait donc recevoir un accueil chaleureux par le Stadio Olimpico, le 2 mai prochain lors de la demi-finale retour entre Liverpool et la Roma. A moins qu’il ne soit le bourreau de la Louve lors du match aller...