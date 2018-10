"C’est quelque chose de très émouvant pour moi de revenir à Old Trafford." Même neuf ans après son départ, Cristiano Ronaldo se sent "toujours comme à la maison" à Manchester, là où sa carrière a pris une autre dimension. Fouler à nouveau cette pelouse mythique avec le maillot de la Juventus sur les épaules, mardi soir en Ligue des champions, sera donc forcément un moment particulier pour lui. Mais "CR7" croisera aussi à cette occasion une autre vieille connaissance, qui ne lui évoque pas forcément que des bons souvenirs: José Mourinho.

Les deux hommes ont collaboré pendant trois saisons au Real Madrid, de 2010 à 2013, et cela ne s’est pas toujours très bien passé entre eux. "Ils se parlaient très peu durant ces trois années à Madrid. C’est (Jorge) Mendes qui les a maintenus ensemble", expliquait, en juin 2017, une source à Goal.com. Leur agent commun aurait effectivement beaucoup œuvré, en coulisses, pour ne pas que la situation dégénère. Si l’attaquant portugais a plusieurs fois soutenu en public son ancien entraîneur, c’était ainsi souvent à la demande de l’homme d’affaires.

Le quintuple Ballon d’Or n’appréciait que modérément la tactique trop frileuse du "Special One" et les consignes qu’il lui donnait. Il faisait avec, mais le vivait mal. C’est en janvier 2013, jour d’un quart de finale de Coupe du Roi remporté contre le FC Valence (2-0), que le vase a débordé pour de bon. Face à tous les joueurs merengues, José Mourinho aurait sèchement recadré sa star. "Ferme-la et cours !, lui aurait-il lancé. Tu dois revenir et être plus solidaire avec tes coéquipiers." La critique de trop pour un Cristiano Ronaldo à bout de nerfs.

"Après tout ce que j’ai fait pour toi, c’est comme ça que tu me traites ? Comment oses-tu me parler comme ça ? Juste pour que tu saches, beaucoup pensent comme moi ici, mais ils n’osent pas le dire. Ils n’ont pas les c... de te le dire", aurait-t-il alors répondu, un clash raconté par Guillem Balague dans la biographie du néo-Bianconero, parue en novembre 2015. Une scène qui confirme que, bien avant Paul Pogba, avec lequel il entretient aujourd’hui une relation glaciale chez les Red Devils, le "Mou" a eu du mal à gérer certains egos.

Les reproches que José Mourinho a ensuite adressés au crack madrilène, par presse interposée, n’ont évidemment rien arrangé. "Quand je l’ai critiqué d’un point de vue tactique parce que je pensais qu’il pouvait encore progresser, il ne l’a pas accepté, avait-il lâché aux journalistes. C’est sans doute parce qu’il pense déjà tout savoir et que l’entraîneur ne peut plus l’aider à grandir…" Depuis, ils sont passés à autre chose. Le manager du MUFC considère d’ailleurs son ex-protégé comme "l’un des meilleurs joueurs de tous les temps". Leur poignée de main vaudra tout de même le coup d’œil.

