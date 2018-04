Ligue des Champions : Ribéry, la métamorphose

L’enfer lui était promis. Mis au placard par Carlo Ancelotti puis blessé au genou, Franck Ribéry était parti pour vivre une saison houleuse. Combattif et toujours aussi amoureux du football, le Français a redoublé d’efforts pour rejouer les premiers rôles en Bavière. Bien aidé par Jupp Heynckes, le Kaiser devrait être titulaire contre le Real Madrid en demi-finale aller de la Ligue des Champions.

Ribéry retrouve une seconde jeunesse



Onze années après son arrivée au Bayern Munich, Franck Ribéry en est devenu une figure incontournable, un symbole même après les départs de Lahm et Schweinsteiger, deux crocodiles du vestiaire. Pourtant, à l’intersaison, Carlo Ancelotti décide d’en faire un remplaçant, un joueur d’appoint, lui préférant le virevoltant Kingsley Coman sur l’aile gauche. A 34 ans, l’ancien Marseillais commence à accuser le poids de l’âge et n’est plus aussi tranchant dans ses dribbles. Les matchs s’enchaînent, Ribéry joue peu et le Bayern Munich n’est pas au mieux. Fin septembre, l’ancien joueur de l’OM a pris part à cinq rencontres de Bundesliga pour trois titularisations seulement, avec aucune action décisive au compteur.

Le technicien italien est remercié, Jupp Heynckes prend sa succession. Alors qu’il retrouve un entraîneur qui avait mené le Bayern Munich sur le toit de l’Europe en 2013, Franck Ribéry se blesse au genou et reste indisponible deux mois durant. Il revient à la compétition début décembre et retrouve la confiance de son coach, désireux de relancer les cadors de l’équipe. Depuis, le Kaiser a disputé 14 rencontres de Bundesliga pour cinq buts et une passe décisive, profitant de la blessure de son successeur annoncé, Kingsley Coman. Il a également brillé en Ligue des Champions contre le FC Séville, en étant à l’origine d’un but contre son camp et d’une passe décisive.

Vidéo : La prestation de Franck Ribéry contre Séville

Heynckes, le déclic



La métamorphose de Franck Ribéry s’explique en grande partie par le retour aux affaires de Jupp Heynckes. Le Français se réjouissait d’ailleurs de son retour en octobre : « Heynckes était responsable de mon excellent niveau en 2013. Je suis très content qu’il soit de retour, il sait ce que je peux faire. Il donne confiance aux joueurs, il a insufflé une nouvelle vie et a soudé l’équipe. » Cinq ans après, et alors que le Français a soufflé ses 35 bougies, l’entraîneur allemand a gardé une confiance totale en son ailier. « Je l’ai dit et je le redis, il est pour moi l’un des joueurs les plus importants », expliquait-il d’ailleurs le mois dernier. Pour le faire briller, Heynckes a trouvé la bonne formule : le titulariser dans les gros matchs, et le faire reposer dans les rencontres moins importantes, à l’image de ce que fait Zidane avec Cristiano Ronaldo.

Le Real Madrid pour l’avenir



A 35 ans, Franck Ribéry arrive au bout de son contrat avec le Bayern Munich. Désireux de prolonger et de poursuivre son aventure en Bavière, le Français aura l’occasion de convaincre ses derniers détracteurs face au Real Madrid ce mercredi soir en Ligue des Champions. Un adversaire qu’il avait déjà mis à mal en 2012, au même stade de la compétition, avec l’ouverture du score au match aller. Ses dirigeants pourraient alors lui offrir une année supplémentaire de contrat dans laquelle il continuerait de jouer et d’accompagner les futures pépites du club. Après l’enfer, le paradis.