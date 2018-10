Impossible de confirmer. Et pour cause. Le Real Madrid voyagera-t-il à Barcelone ce dimanche avec Julen Lopetegui comme entraîneur ? Toute la question est là. Si Florentino Perez semble décidé à le destituer, ce n’est pas encore fait. Et ce ne devrait pas être le cas en cas de solide performance face au Viktoria Plzen ce mardi au stade Santiago Bernabeu. Il s’avère que ce duel en Ligue des champions reste l’ultime opportunité pour l’entraîneur de retourner une tortilla peu appétissante pour le moment…

Après 5 matches sans la moindre victoire, dont 4 défaites, une série de 481 minutes sans but interrompue par Marcelo face à Levante (1-2), il y a urgence à réagir. Isco a réaffirmé son attachement à l’entraîneur - "s’il était viré, il faudrait tous nous virer" -, Sergio Ramos, très actif pour sa venue, paraît clairement sous pression, il va donc falloir traduire toutes ces bonnes intentions sur le terrain ce mardi soir.

Car l’ombre de Solari plane en effet déjà sur l’équipe première. L’ancien coéquipier de Zizou dirige la réserve et serait donc l’heureux élu pour un intérim. Il n’en reste pas moins que l’ancien sélectionneur de l’Espagne, à qui il reste quasiment 3 ans de contrat, est encore en place et qu’il s’accroche au fil qui le retient comme un mort de faim. Briller face à Plzen pour voir Barcelone. Une première étape vers une hypothétique rédemption.