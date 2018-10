"Karim Benzema n’a plus d’excuses." Après la nouvelle contre-performance du Real, battu 1-0 à Moscou par le CSKA mercredi soir en Ligue des Champions, la presse madrilène, Marca en tête, n’a pas été tendre avec l’ancien Lyonnais. "C’est l’une de ces rencontres où il est difficile de le défendre, parce qu’il doit marquer dans un match comme ça", peut-on encore lire dans le quotidien pro-merengue. Capitaine au stade Loujniki, l’attaquant tricolore est de nouveau resté muet, lui qui n’a plus marqué depuis le 1er septembre, soit un total de six matches.



Pire encore: alors qu’il évolue désormais en pointe, et même s’il a placé une tête sur la barre transversale en Russie, il n’a pas réussi à cadrer le moindre tir sur ses six dernières sorties ! "KB9" a aussi souffert de la comparaison avec un autre ancien de l’OL, Mariano, qui a redynamisé, en vain, l’attaque madrilène lors de la dernière demi-heure. Mais il n’est évidemment pas le seul à blâmer au sein d’une équipe qui n’arrive pas à inscrire de but depuis trois rencontres, et a ensuite reçu le soutien de son entraîneur.

"Karim a joué tous les matches et nous avons une totale confiance en lui. Les buts s’enchaînent souvent, et il a connu un début de saison fantastique (deux doublés, à Gérone et contre Leganes, et un but contre l’Atlético en Supercoupe d’Europe, ndlr). Actuellement, lui, comme l’équipe, a du mal face au but mais nous sommes convaincus qu’il va, comme les autres, bientôt se remettre à marquer. Ce n’est pas uniquement sa responsabilité, mais celle de toute l’équipe", assure Julen Lopetegui, qui comme son numéro 9, va vite devoir redresser la barre.



