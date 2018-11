Le Real Madrid retrouve le sourire. A peine plus d’une semaine après l’arrivée de Santiago Solari en remplacement de Julen Lopetegui, les Merengue ont en effet enchaîné une troisième victoire consécutive. Quinze jours après avoir tremblé jusqu’au bout pour venir à bout du Viktoria Plzen à Santiago Bernabeu (2-1), les champions d’Europe ont cette fois donné la leçon au club tchèque, s’imposant 5-0 après avoir inscrit quatre buts lors des 40 premières minutes.

Et si les Merengue ont passé une soirée tranquille, c’est en grande partie grâce à Karim Benzema, auteur d’un doublé dont un premier but en forme d’exploit personnel au cœur de la défense de Plzen, le Français enchaînant deux crochets dans la surface, une feinte de frappe et un tir entre les jambes du gardien. Deux buts qui ont permis à l’ancien Lyonnais d’entrer dans un cercle très fermé au Real Madrid.

Benzema rejoint Shevchenko

Karim Benzema n’est en effet que le septième joueur madrilène à afficher plus de 200 buts avec les Merengue toutes compétitions confondues, "KB9" rejoignant ainsi Cristiano Ronaldo (450), Raul (323), Alfredo Di Stefano (307), Santillana (290), Ferenc Puskas (242) et Hugo Sanchez (208).

Grâce à ce doublé, Karim Benzema est également devenu le cinquième meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des Champions avec 59 buts, soit autant que Shevchenko, et n’est plus qu’à une longueur de Van Nistelrooy. Meilleur buteur français sur la scène européenne avec Thierry Henry, le Madrilène est également le deuxième joueur tricolore à avoir disputé le plus de matches en C1 avec 108 rencontres. Il a rejoint Patrice Evra et n’est plus qu’à quatre unités du record de Thierry Henry.