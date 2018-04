Un seul être vous manque… Le Real Madrid a pu mesurer, s’il en était besoin, l’importance de Sergio Ramos en défense. Suspendu pour le match retour face à la Juventus, mercredi, l’international espagnol a en effet brillé par son absence, la défense madrilène, privée de son capitaine, prenant l’eau de toute part.

"Il va falloir que je fasse du Ramos, crier et être attentif à tout le monde", avait affirmé Raphael Varane à la veille du match. Le Français en a bien été incapable et Sergio Ramos, vu la tournure des événements après le troisième but inscrit par Blaise Matuidi, s’est senti obligé de venir au plus près de ses partenaires pour les haranguer. L’ancien Sévillan est donc descendu des tribunes jusqu'au bord du terrain, ce que n’a pas manqué de dénoncer Massimiliano Allegri.

Le précédent Xabi Alonso

A en croire la Cadena Cope, l’arbitre de la rencontre aurait d’ailleurs consigné cette présence dans son rapport d’après-match. Ce qui pourrait valoir au défenseur madrilène d’être de nouveau suspendu. Lors de la finale de la Ligue des champions 2014 face à l’Atlético de Madrid, Xabi Alonso avait en effet agi de même après le but inscrit par... Sergio Ramos dans les arrêts de jeu, écopant d’un match de suspension.

Qualifié pour les demi-finales grâce au penalty inscrit par Cristiano Ronaldo, le Real risque donc de devoir faire de nouveau sans son capitaine lors du match aller, le 24 ou 25 avril prochain.