Le scénario cauchemar

Commençons pas l’hypothèse chaotique. Dans un Parc des Princes en fusion, Paris se fait surprendre par Liverpool et concède une défaite dévastatrice. Un scénario qui serait dévastateur pour le Paris Saint-Germain puisqu’avec cinq points au compteur, les hommes de Thomas Tuchel seraient au bord de l’élimination. En fait, Paris serait même éliminé si, au même moment, Naples s’impose à domicile face à l’Etoile Rouge de Belgrade, ce qui devrait logiquement se passer.



Si Paris perd mais que Naples ne bat le club serbe, il restera une infime chance au champion de France de se qualifier. Il faudrait que Paris batte l’Etoile Rouge lors de la dernière journée et que Liverpool, qui serait alors qualifié, s’impose face à Naples. Pas forcément le chemin le plus simple d’accéder aux 8èmes…



Le PSG en souffrance face aux clubs anglais :



Le scénario idyllique

Changement de scénario, changement de décor. Paris hisse son niveau de jeu et inflige une leçon à Liverpool. Le Parc est conquis et les supporters se délectent de PSG flamboyant. Les hommes de Thomas Tuchel s’imposent 3-1 et se facilitent la tâche pour la suite. Attention néanmoins, victoire ne rimerait pas avec qualification.



Si Naples s’impose dans le même temps, Paris serait alors deuxième derrière la formation italienne. En cas de nul ou de défaite des hommes de Carlo Ancelotti, le champion de France en titre occuperait seul la première place avec au maximum, deux points d’avance sur le troisième et trois sur le dernier du groupe. Autant dire qu’une victoire face aux Reds faciliterait beaucoup de chose mais ne serait pas une fin en soi…





Le scénario statu quo

On joue la 91ème minute. Paris mène 2-1 mais croule sous les assauts des Reds. Sur l’ultime corner de la rencontre, Lovren monte plus haut que tout le monde et décroise parfaitement sa tête. 2-2 et nouvelle contre-performance de Paris. A la déception, succèdent rapidement les comptes d’apothicaire. Dans quels cas Paris serait qualifié pour les 8èmes ? Quelles sont les différentes hypothèses ? L’espoir est-il permis ?



A vrai dire, en cas de nul face aux Reds, la mission deviendrait extrêmement compliquée. Paris ne serait pas éliminé au soir de la 5ème journée mais pas très loin… Si Naples s’impose face à l’Etoile Rouge, Paris serait 3ème avec six points et Naples qualifié. Cela veut dire que le club de la Capitale devra gagner à Belgrade à la mi-décembre et que dans le même temps, Liverpool ne batte pas le Napoli. Autant dire que le nul ce soir au Parc serait loin d’être une belle opération pour les Parisiens…