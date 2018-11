Avant d’exploser à la Juventus, une formation italienne qu'il va retrouver mercredi soir en Ligue des champions, et de devenir le joueur le plus cher du monde lors de son retour à Manchester United à l’été 2016 (105 millions d’euros, un record à l’époque), Paul Pogba avait débuté sa carrière professionnelle avec les Red Devils, terminant même sa formation dans le Nord de l’Angleterre à son départ du Havre.

Et si Alex Ferguson souhaitait le conserver avant qu’il ne rejoigne l’Italie en 2012, certains gardent un souvenir mitigé de Pogba, à l’image de Darren Fletcher. Formé à MU, le milieu de terrain écossais, aujourd’hui à Stoke City, avait côtoyé les jeunes pousses mancuniennes, et donc le Français, lorsque sa maladie, une rectocolite hémorragique, s’est déclarée.

"On le voyait plus comme un joueur offensif"

"J'ai passé un peu de temps à entraîner l’équipe réserve, quand il y avait Paul Pogba, Jesse Lingard, Ravel Morrison, beaucoup de joueurs talentueux, a-t-il déclaré lundi soir sur Sky Sports. On le faisait jouer plus haut sur le terrain, que ce soit au centre, à droite ou à gauche. Et on pensait vraiment que c’est lui qui allait nous gagner des matches. Mais il manquait de discipline pour un milieu de terrain, et on le voyait plus comme un joueur offensif, qui pouvait se retrouver dans la zone de décision et être décisif."

Fletcher s’est également souvenu de ce déplacement de l’équipe des hommes de «Fergie» à Blackburn, où Pogba, qui aura disputé au total sept rencontres toutes compétitions confondues avec l’équipe première, "était sur le banc. Et l’entraîneur avait aligné Park Ji-Sung et Phil Jones au milieu. On pensait qu’il n’était pas suffisamment discipliné, même pour jouer en réserve, et donc encore moins avec l’équipe première pour un match important."

Pour l’ancien Red Devil, le champion du monde, dont il a salué la performance samedi à Bournemouth, devrait évoluer à un poste plus offensif dans le futur: "Et j’adorerais qu’il ait plus de liberté afin de s’exprimer." Si José Mourinho écoute…