Thomas Tuchel et son joueur en convenaient la veille en conférence de presse : préparation estivale écourtée oblige, Neymar, s’il monte en puissance au fil des semaines, n’est pas encore à 100%. Face à l’Etoile Rouge de Belgrade, le Brésilien n’en a pas moins signé un véritable récital, ponctuant sa prestation étincelante d’un triplé, son deuxième en carrière en Ligue des Champions après celui réussi face au Celtic Glasgow avec le Barça.

"Je pense que c'est mon meilleur match, a d’ailleurs reconnu sans peine le héros de la soirée. Pas seulement pour moi mais pour toute l'équipe également. Je suis content, parce que l'équipe a gagné. C'est ce que je veux, que je marque ou non. Et quand on gagne et que je marque, je suis encore plus content", pouvait-il savourer le ballon du match sous le bras. "C’est pour mon musée."

"Nous avons un des meilleurs joueurs en Europe." Thomas Tuchel

Et tandis que Thomas Meunier lui donnait un 11 sur 10 pour l’ensemble de son œuvre, Thomas Tuchel se perdait en superlatifs à son sujet. "Il a été sensationnel, magnifique, a ainsi lancé l’entraîneur parisien. Il avait faim de faire un top match, d’être décisif, mais aussi de récupérer des ballons. C’est très important car avec Neymar, nous avons un des meilleurs joueurs en Europe."

A en croire l’entraîneur parisien, le Brésilien n’est finalement plus très loin de son meilleur niveau. "Il se sent bien, il est tranquille, il est presque à 100 %", a-t-il ajouté. Charge à Neymar de le montrer lors de la double confrontation décisive face à Naples et lors de la réception de Liverpool.



Neymar : "Notre meilleur match de la saison"