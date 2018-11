Thomas Tuchel l'a énoncé très clairement mardi, en conférence de presse à la veille de PSG-Liverpool: "Neymar et Kylian Mbappé seront titulaires. Il n'y a pas de problème, ils ont fait deux entraînements complets lundi et mardi. S'ils n'étaient pas prêts, ils ne se seraient pas entraînés." Comme on le pressentait de plus en plus, les deux stars du Paris Saint-Germain ne se ressentent donc plus de leurs blessures à l'adducteur et à l'épaule.

Le coach du Paris Saint-Germain veut réussir le bon équilibre entre stress et détente: "A chaque match spécial, je ressens la pression. Lille, Lyon, Marseille, Naples... Ce n'est pas le public ou vous qui me la mettez, je la sens en moi. Il faut qu'on soit concentrés sur le fait de jouer ensemble, il ne faut pas perdre la concentration selon ce qu'il peut se passer, même si on est menés ou si on égalise..."

Tout en mettant l'accent sur la culture de la gagne de Liverpool, un exemple qu'il espère suivre, Tuchel se veut philosophe: "Même si le coach devient fou en regardant les vidéos, les joueurs ne doivent pas ressentir ça. Personne ne peut contrôler le résultat. Quoi qu'il arrive, le soleil brillera. On se réveillera de bonne humeur ou pas, mais c'est le sport..." Si Paris venait à perdre et Naples à battre l'Etoile rouge, le PSG serait éliminé de la C1.



Les images de Neymar et Mbappé à l'entraînement :