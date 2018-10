Aligné en défense centrale aux côtés de Thiago Silva, Presnel Kimpembe ne boudait pas son plaisir à l’issue de la démonstration de force du PSG face à l’Etoile Rouge de Belgrade (6-1) en Ligue des champions.

"On savait que c’était un match de Ligue des Champions donc au niveau concentration, il fallait être présent. On a bien débuté le match et aujourd’hui, on est tous content. On essaye de jouer comme ça à chaque match. Aujourdhui, on était tous prêt, ça nous a tous aidés ce soir. Je pense que c’est un grand match individuellement et collectivement", a ainsi apprécié le défenseur tricolore.