Les saisons se suivent et se ressemblent pour Pep Guardiola en Ligue des champions depuis son départ du Barça. S’il était parvenu à mener Messi et sa bande à la victoire en 2009 et 2011, l’entraîneur espagnol va depuis de désillusion en désillusion. Trois ans après l’humiliation vécue avec le Bayern Munich face au Real Madrid et un an après avoir sombré avec Manchester City face à Monaco dès les huitièmes de finale, l’ancien milieu de terrain en a été quitte pour une nouvelle déconvenue.

Cette fois, les Citizens pouvaient pourtant se targuer d’une domination sans partage sur la Premier League et d’un parcours quasi sans-faute sur la scène européenne au moment de retrouver Liverpool à Anfield. Mais les certitudes mancuniennes ont volé en éclats face aux Reds et City se retrouve au bord du gouffre après sa défaite 3-0 sur les bords de la Mersey.

"Je n'ai pas beaucoup de regrets." Pep Guardiola

Pep Guardiola avait d'ailleurs bien du mal à cacher son incompréhension à l’issue de la rencontre, déplorant néanmoins un premier but encaissé malgré un hors-jeu qui a changé le cour de la rencontre. "On avait très bien commencé, avec beaucoup de personnalité et un jeu spectaculaire. Mais il y a eu un but de Liverpool, le premier, qui était hors-jeu. Puis ils ont mis un deuxième but formidable, a-t-il tenté d’expliquer au micro de beIN SPORTS. Je n'ai pas beaucoup de regrets. Ils ont eu deux occasions et ont marqué deux buts. Nous avons essayé de jouer notre match. A part pendant 10-15 minutes en première mi-temps, nous avons été très bons."

De quoi l’inciter à croire à un improbable exploit lors du match retour. "C’est vrai que c’est très, très dur à encaisser mais il reste un match retour et on va faire tout notre possible d’ici-là. Peut-être qu'aujourd’hui, nous n’y croyons pas beaucoup mais demain nous y croirons un peu plus, encore plus après-demain et dans six jours nous y croirons", a-t-il assuré. Il faudra pourtant toujours remonter trois buts aux Reds.

