En mode étoile filante, Tanguy Ndombele n’arrête pas de surprendre. Le milieu de terrain international tricolore (il a fêté sa première sélection contre l'Islande au début du mois) a encore monté le niveau d’un cran, mardi contre Hoffenheim. Si l’Olympique Lyonnais a bien failli l’emporter, ne se faisant reprendre que dans le temps additionnel, c’est en partie grâce à son milieu de terrain qui a mis le feu à la Rhein Neckar Arena.

« @TanguyNdombele est dans la continuité de ce qu’il a fait pour aller en @equipedefrance. Il a bien cassé les lignes. Il confirme qu’il est en progression. » — Olympique Lyonnais (@OL) 23 octobre 2018

Une passe de but pour Traore qui a manqué son duel (3e), des décalages multiples, une capacité de perforer précieuse et même un but d’une belle frappe au premier poteau mal détournée par Baumann (59e). Tanguy Ndombele continue de briller et l’OL ne peut évidemment que s’en réjouir. D’autant qu’il est encore loin d’exprimer son plein potentiel…

"Il confirme ses progrès, c’est un garçon sur qui la pression n’a pas d’emprise. Plus le niveau s’élève, meilleur il est", jubile Bruno Genesio dans les colonnes du Progres. Impossible effectivement de ne pas se réjouir des performances d’un Ndombele si précieux en milieu de terrain. Il casse les lignes par ses passes et, combiné à sa puissance, il peut viser beaucoup plus haut. Encore plus s’il se met à marquer…