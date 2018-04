Ligue des Champions : Müller voit le Real "vulnérable"

Une 6e défaite de rang en Ligue des champions face au Real Madrid. Le Bayern Munich n’y arrive décidément pas face au géant espagnol. Pourtant, malgré la défaite concédée à l’Allianz Arena (1-2), les joueurs du Bayern n’ont pas encore abdiqué dans l’espoir de se hisser en finale de la Ligue des champions. Car au-delà du score, la physionomie de la rencontre leur laisse un goût particulièrement amer. "C'est une défaite injuste, je suis optimiste", a même tonné Jupp Heynckes.

Des occasions gâchées, une naïveté défensive et des erreurs individuelles coupables, voilà la réalité du jeu proposé par un Bayern qui a pourtant mené au score et même eu une opportunité claire de mener 2-0 par Ribéry. Oui mais voilà, en face, si le Real a été particulièrement chahuté, il a aussi su se montrer d’un réalisme froid et impeccable pour prendre les devants et s’offrir un avantage non négligeable avant le match retour.

"Ce Real Madrid est absolument vulnérable. On a besoin d’avoir une mentalité assassine parce qu’on a de réelles possibilités", a en effet confié Thomas Müller, le capitaine du Bayern, à Kicker. Et s’il a convenu que le Bayern pouvait s’en vouloir d’avoir manqué autant d’opportunités devant le but, il en rajoute une couche avant le match retour à Santiago-Bernabeu et prévient: "Il reste beaucoup à faire, rien n’est décidé". Une farouche volonté qu’il conviendra de transposer sur le terrain…