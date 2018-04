Ligue des Champions : Manchester City, les conditions de l’exploit

Est-ce finalement impossible ? Au vu de l’histoire récente de la compétition, remonter trois buts de retard après une manche aller n’a rien d’irréalisable. Liquéfiés par la vibrante atmosphère d’Anfield et dévorés par le pressing des Reds il y a une semaine (3-0), les hommes de Pep Guardiola sont face à un défi d’envergure. Un challenge à la mesure du talent des Mancuniens, implacable leaders de Premier League malgré un revers dans le derby samedi. Mais pour écrire un exploit majuscule contre la virevoltante bande de Jürgen Klopp, Manchester City est dans l’obligation de réaliser un gros chantier sur soi-même, tant dans son implication individuelle que sur sa prestance collective. Tout en contrôlant l’homme de tous les dangers, Mohamed Salah.

Stopper l’irrésistible Egyptien



Tout a été dit, ou presque, sur les statistiques du Ballon d’or Africain 2017. Buteur à la précision chirurgicale et au sang-froid implacable, l’ailier des Reds est dans la forme de sa vie. Cette saison, le numéro 11 de Liverpool a inscrit deux buts et délivré deux passes décisives en trois matchs face au Sky Blues. Un ratio qui fait de lui le joueur le plus décisif face à City sur cet exercice 2017-2018, devant trois de ses coéquipiers : Alex Oxlade-Chamberlain, Roberto Firmino et Sadio Mané. Avec 7 buts et 2 passes décisives en Ligue des Champions, Salah dégage une impression de facilité affolante sur la scène européenne, à la hauteur d’un Lionel Messi ou d’un Cristiano Ronaldo.



Sorti par précaution après une gêne à l’aine lors de la rencontre aller, l’ancien attaquant de la Roma devrait bien tenir sa place pour la seconde partie de ce duel 100% anglais. Après la déconfiture de sa charnière à l’aller, Pep Guardiola devrait apporter du changement à son duo de défenseurs centraux. Pourquoi pas lancer Aymeric Laporte (ou John Stones) dans l’axe gauche en compagne de Vincent Kompany, moins en difficulté que Nicolas Otamendi à Anfield.

Limiter les pertes de balle au milieu



Comme le 14 janvier dans l’antre des Reds (4-3), Manchester City a été son propre bourreau mercredi dernier. Incapables de se sortir du pressing harassant du club de la Mersey, les Citizens ont donné le bâton pour se faire battre en enchaînant les pertes de ballon dans leur moitié de terrain. Du pain béni pour la Red Army de Klopp, dont les vagues successives ont fait plier une défense aux abois et trop souvent livrée à elle-même. La prestation indigente d’Ilkay Gündogan devrait convaincre Pep Guardiola de replacer Kevin De Bruyne plus bas sur le terrain, et de relancer Raheem Sterling dans le onze de départ sur le franc droit.

Mais c’est avant tout un casse-tête que le coach catalan va s’acharner à résoudre en prévision des 90 minutes restantes : comment prendre le dessus sur l’infatigable trio Henderson - Milner - Oxlade-Chamberlain ? Une partie de l’équation est déjà résolue d’elle-même avec l’absence du premier nommé, puisque le capitaine des Reds sera suspendu ce soir. Un élément majeur à prendre en compte. Le milieu anglais, premier relai de Klopp sur le terrain, est un combattant à l’état d’esprit exceptionnel. Forcément, sa présence manquera, même si Georginio Wijnaldum, son remplaçant attitré avec l’indisponibilité d’Emre Can (dos), a de beaux atouts techniques à faire valoir.



Elever son intensité



Plus que sur l'aspect tactique, c’est la dimension physique imposée par Liverpool qui a impressionné mercredi dernier. Survoltée par l’ambiance bouillante de son stade, l’équipe de Klopp a annihilé par son impact la qualité technique des Sky Blues. Sans jamais tomber dans l’excès d’engagement, c’est à noter. La recette avait déjà fonctionné à merveille en Premier League cet hiver.

Tiré hors de sa zone de confort, Manchester City n’a jamais su hausser le ton devant la hargne et les efforts répétés des Reds. Hormis le Brésilien Fernandinho, City manque clairement d’atouts dans son entrejeu pour relever le défi physique imposé par leurs adversaires du nord de l’Angleterre. Plus virtuoses que porteurs de piano, les Kevin De Bruyne, David Silva, Leroy Sané et Bernardo Silva auront la responsabilité de changer de braquet s’ils ne veulent pas couler une troisième fois cette saison face aux Reds. La fois de trop.

