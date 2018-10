Après avoir écrasé la Premier League la saison passée, Manchester City ne fait pas partie des favoris de la Ligue des Champions. Du moins, c’est le point de vue de Pep Guardiola, l’entraîneur des champions d’Angleterre, qui estime ainsi que le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus avaient l’expérience requise pour soulever la coupe aux grandes oreilles au printemps prochain. Le Catalan s’en est expliqué, lundi, à la veille d’affronter le Shakhtar.

"Par rapport à ce que j’ai vu de mon équipe la saison dernière (ndlr : élimination en quarts de finale contre Liverpool), je pense honnêtement que l’on n’est pas prêt. C’est ce que je ressens. Ça ne veut pas dire que l’on n’essaiera pas, mais, pour gagner, ce n’est pas suffisant de vouloir gagner. Vous avez besoin d’expérience et, à chaque match, on apprend", lance ainsi l’ancien coach du Barça, vainqueur de la C1 à deux reprises (2009 et 2011).

Guardiola a un autre argument: personne ou presque ne lui demande de remporter la Champions League dès maintenant… "Le club, le président, le propriétaire, les supporters, les médias, tout le monde doit y penser. Pour gagner ce genre de trophée, vous avez besoin d’être poussés par tous les gens qui entourent Man City. Je n’ai pas ce sentiment", assure-t-il. Le stratège l’avoue néanmoins, il dirige "une bonne équipe" qui, ne lui en déplaise, fait peur à toute l’Europe.