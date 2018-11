Et les Allemands ont égalisé à la 92e grâce à Krademarek. Dans le même temps, Manchester City a cartonné le Shakhtar (6-0). Gabriel Jesus a inscrit un triplé, dont deux buts sur penalty, les trois autres réalisations sont signées David Silva, Sterling et Mahrez. Au classement, City est en tête avec huit points, Lyon est deuxième avec six points, Hoffenheim troisième avec trois unités et le Shakhtar dernier avec deux points.