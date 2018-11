C’est un match nul aux allures de gâchis majuscule. Si les Lyonnais, il y a quinze jours, pouvaient nourrir des regrets après avoir concédé in extremis le match nul sur la pelouse de Hoffenheim (3-3), ce partage des points n’en était pas moins un bon résultat et reflétait somme toute la physionomie du match. Cette fois en revanche, l’égalisation enregistrée dans le temps additionnel est un véritable crève-cœur pour les troupes de Jean-Michel Aulas.

En premier lieu parce que grâce à deux buts signés Nabil Fekir et Tanguy Ndombélé, les Lyonnais ont mené 2-0 et ont même eu des opportunités d’enfoncer le clou au retour des vestiaires. Surtout, l’OL a évolué en supériorité numérique durant quasiment toute la seconde période après l’expulsion de Nuhu (51e). Mais après la réduction du score de Kramaric peu après l’heure de jeu, les Rhodaniens ont reculé, se procurant certes de nouvelles occasions de reprendre deux buts d’avance, et c’est presque sans surprise que Hoffenheim a égalisé dans les ultimes instants de la rencontre grâce à Kaderabek (2-2).

On n’a pas eu suffisamment d’intelligence. Bruno Genesio



Pourtant, tandis que Jean Michel Aulas s’en prenait aux journalistes, Bruno Genesio est resté mesuré à l’issue de la rencontre. Et ce alors que l'OL aurait fait un pas sans doute décisif vers les huitièmes de finale en cas de victoire. "Il y a beaucoup de frustration, beaucoup de déception, a-t-il tout juste concédé. On avait le match en main et la possibilité de le tuer."

L’entraîneur lyonnais n’en a pas moins reproché un manque d’intelligence à ses joueurs. "On a eu beaucoup d’occasions de mettre le troisième but. Le premier nous a fait reculer, il nous a mentalement touchés. On n’a pas eu suffisamment d’intelligence pour garder le résultat et on fait une erreur de marquage sur l’égalisation", a-t-il en effet analysé, ajoutant: "Ça ne sert pas à grand dire grand-chose de dire quoi que ce soit après ce type de matchs." Les retrouvailles avec ses joueurs pourraient être plus musclées.



