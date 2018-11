Le scénario de la soirée laissera encore d’incroyables regrets à Bruno Genesio et ses hommes, auteurs d’un nul magnifique face à Manchester City (2-2). Magnifique mais frustrant, donc.

Et cette fois, pour pimenter le tout, ça ne vient pas d’un seul terrain. Les deux égalisations successives des Mancuniens passaient très bien, tant qu’il y avait également 2-2 dans le même temps entre Hoffenheim et le Shakhtar, un résultat qui qualifiait les Lyonnais pour les huitièmes de finale. Mais forcément, ça ne pouvait pas en rester là… Alors que l’OL a été remonté à deux reprises par Hoffenheim dans le temps additionnel (3-3 en Allemagne, 2-2 en France), ce sont cette fois les Allemands qui ont concédé le but du 3-2 à la 93e minute face à Donetsk. Lyon garde son destin entre les pieds, mais les Ukrainiens aussi.

Cornet: "On va le faire !"



Genesio avait reconduit l’équipe victorieuse de Saint-Etienne vendredi, hormis Moussa Dembélé. Ecarté à la dernière minute, l’attaquant a été remplacé par Maxwel Cornet, qui aime décidément beaucoup, beaucoup Manchester City. C’est le nouveau coup de génie du coach rhodanien, qui a encore prouvé face au vrai "Pep". Déjà buteur à l’aller, l’Ivoirien a frappé deux fois (55e, 81e) - après avoir déjà failli marquer en première période, seul face au but (29e) puis d’un ciseau sur la barre (43e). Mais Aymeric Laporte (62e) et Sergio Agüero (83e) ont vite répliqué.

Memphis Depay a aussi raté l’immanquable en tout début de match (13e). Toutefois, Anthony Lopes a dû s’envoler sur une tête d’Agüero (58e), alors on retiendra une forme d’équilibre dans le résultat final. Mais quand même… "On a fait un grand match tous ensemble, estime Cornet le héros sur RMC Sport. Ça nous laisse beaucoup de regrets, mais si on nous avait dit qu’on ferait un match comme ça, je pense qu’on aurait signé immédiatement. Ce n’est pas encore fini, on va aller chercher la qualification ensemble, il n’y a pas de raison que ça ne passe pas ! On va aller le faire en Ukraine !" Il ne faudra pas perdre. Quoi qu’il en soit, merci pour ces moments. Lyon, seule équipe à envoyer City dans les cordes, n’était pas loin de devenir le Liverpool français.