Liverpool n’est pas la meilleure équipe d’Europe cette saison, ni même la meilleure d’Angleterre, mais elle a une occasion en or de remporter la Ligue des champions, le 26 mai à Kiev, contre le Real Madrid. Il faut dire que l’attaque des Reds composée de Mohamed Salah, Roberto Firmino et Sadio Mané peut renverser des montagnes et affiche des statistiques exceptionnelles.

La MSF mieux que la BBC et la MSN !

Le trio offensif de Jürgen Klopp en est à 29 buts inscrits cette saison en C1 après celui de Mané à Rome, mercredi soir, lors d’une défaite 4-2 qui a validé la qualification. Un bilan qui, avant le dernier match en Ukraine, est déjà supérieur à celui des glorieuses BBC et MSN. Karim Benzema, Gareth Bale et Cristiano Ronaldo avaient cumulé 28 réalisations en 2013-2014, tandis que Lionel Messi, Luis Suarez et Neymar avaient fait trembler les filets à 27 reprises en 2014-2015.

Quoi qu’il en soit, Liverpool a des arguments à faire valoir pour surprendre ces Merengues miraculés contre la Juventus et le Bayern. Grâce à l’étincelant gaucher égyptien, l’incisif ailier sénégalais et l’habile attaquant brésilien, la formation de la Mersey a déjà fait des étincelles sur la scène européenne cette saison, avec un 7-0 contre le Spartak Moscou en phase de groupes, un 5-0 face à Porto en 8e de finale aller ou encore ce 5-2 à Anfield face à l'AS Rome il y a une semaine. De quoi faire trembler la défense du Real, assurément.

Le résumé de AS Roma - Liverpool :