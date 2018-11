Le 24 octobre dernier, au Camp Nou, il n'y avait eu qu'une seule équipe sur le terrain. A domicile, le FC Barcelone n'avait pas eu besoin de forcer son talent pour venir à bout de l'Inter Milan (2-0) dans le cadre de la 3e journée du groupe B de la Ligue des champions. Face à son adversaire le plus sérieux dans cette poule, le champion d'Espagne n'avait même pas eu à s'employer pour capitaliser. Comme si les Lombards avaient débarqué en Catalogne en victimes expiatoires, certains de ne pas pouvoir rivaliser avec leurs hôtes. L'attitude des joueurs de Luciano Spalletti avait déçu de l'autre côté des Alpes, essentiellement les tifosi intéristes. Mais ceux-ci n'en ont pas tenu rigueur à Samir Handanovic et consorts, car les résultats sont au rendez-vous en Serie A.

Les Milanais pointent en effet à la deuxième place du classement derrière la Juventus Turin, à égalité de points avec le SSC Naples de Carlo Ancelotti, le tout après avoir notamment signé une série en cours de sept succès de rang, dont trois sans prendre de but, lors du derby face à l'AC Milan (1-0), sur la pelouse de la Lazio (0-3) et contre le Genoa (5-0) samedi. L'Inter doit-il se contenter de cela ou espérer prouver à l'échelle européenne qu'il se positionne enfin pour redevenir une place forte ? Car, faut-il le rappeler, les Nerazzurri ont remporté la Ligue des champions en 2010, avant leur traversée du désert... Luciano Spalletti est l'artisan du renouveau depuis l'été 2017, mais son équipe est attendue au tournant mardi soir, à domicile face à ce Barça qui fait toujours peur.

Le résumé d'Inter-Genoa :

"Barcelone, c'est le plus haut niveau de difficulté qui peut nous être proposé, concède le technicien transalpin. Mais nous avons toujours dit que nous pouvions affronter n'importe quel adversaire. Nous devrons être meilleurs qu'à l'aller, surtout lorsque nous reprendrons possession du ballon. C'est une équipe qui n'aime pas quand ses adversaires ont le ballon. Il va falloir faire preuve de caractère et de qualités car les opportunités seront rares". Du caractères et de la qualité, l'Inter n'en manque pas sur ses prestations en Serie A, d'où l'attente logique que cela soit reproduit en Ligue des champions, et qu'importe la valeur, la réputation et le niveau de l'adversité. Si les Nerazzurri parviennent à faire vaciller ou même chavirer le Barça de Luis Suarez, le moral collectif en sera d'autant plus dopé avant d'aborder un mois de décembre où il faudra notamment rendre visite à l'AS Rome et à la Juventus, après avoir défié Tottenham à Wembley fin novembre.