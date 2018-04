Même l’UEFA a mis le doigt là où ça fait mal sur Twitter, en rappelant que Robert Lewandowski est muet depuis 4 matches en Ligue des champions... Ce n’est pas seulement une impression, le buteur polonais disparaît parfois lors des grands rendez-vous du Bayern. Ce fut le cas lors de la demi-finale perdue à l’Allianz Arena, mercredi dernier, contre le Real Madrid (1-2), et les supporters munichois se demandent bien si leur numéro 9 va se réveiller ce mardi soir dans la capitale espagnole.

Robert Lewandowski is without a goal in his last four #UCL games.



Will he end that run away to Real Madrid on Tuesday? pic.twitter.com/kjmLj7EKrt — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 29, 2018

Thomas Müller, devant la presse lundi, a défendu tant bien que mal son compère offensif. "Nous n’avons pas gagné le match, alors vous cherchez des raisons. « Lewy » a toujours notre soutien, ses qualités ne sont pas discutées. De l’autre côté, leur buteur n’a pas marqué non plus, mais ils ont gagné 2-1", a lancé l’international allemand, qui a dû répondre à une seconde question sur le sujet: "Lewandowski n’a pas marqué lors des dernières semaines mais compte 28 buts en Bundesliga cette saison, ce qui parle pour lui. Ronaldo n’a pas marqué au match aller non plus, n’est-ce pas ?"

"De l’autre côté, leur buteur n’a pas marqué non plus, mais ils ont gagné 2-1" Thomas Müller

Une chose est sûre, c’est que le Bayern devra absolument convertir ses occasions dans l’antre de Santiago-Bernabéu. "Nous devons être efficaces demain. On fera tout ce que l’on peut pour marquer", insiste ainsi l’entraîneur Jupp Heynckes. Si le Bayern impose son jeu comme à l’aller grâce au travail de Franck Ribéry ou de James Rodriguez, Robert Lewandowski et Thomas Müller auront effectivement quelques bonnes opportunités devant le but. Si le Polonais se loupe, le débat sur son "réel niveau" reprendra de plus belle, à n’en pas douter.