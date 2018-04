Ligue des Champions : Les stats incroyables du roi Salah

Lorsque l’été dernier Liverpool décidait de signer un chèque de 50 millions d’euros à la Roma pour Mohamed Salah, l’enthousiasme était palpable sur les bords de La Mersey. Quelques mois plus tard, c’est la folie qui s’est emparée du peuple rouge. Une folie qui a un nom : Mohamed Salah. On savait que le Pharaon allait être un renfort de poids pour les Reds. Ce que l’on savait moins, c’est qu’il allait pulvériser tous les records. Et les chiffres sont là pour l’attester. L’international égyptien totalise 29 buts après 31 journées de championnat. C’est plus que n’importe quel joueur de Liverpool lors de sa première saison. Le record absolu de buts en Premier League pour un joueur de Liverpool est d’ailleurs détenu par Luis Suarez lors de la saison 2013-2014 avec 31 réalisations. Il reste sept journées à « Mo Salah » pour inscrire trois buts et entrer un peu plus dans l’Histoire de Liverpool. Autre statistique intéressante : Salah a scoré cette saison face à 21 équipes différentes en Premier League. Seuls Ronaldo (2007-2008) et Robin van Persie (2012-2013) ont fait autant.

Face à Watford le 17 mars dernier, Mohamed Salah a fait l’étalage d’une de ses qualités premières : sa finition chirurgicale. L’ancien joueur de la Roma a réalisé un incroyable quadruplé sur… quatre tentatives ! Le dernier en date à avoir réalisé pareille performance est Andrey Arshavin face à Liverpool le 21 avril 2009. Titulaire indiscutable et indiscuté (94 % de matchs comme titulaire), le joueur formé à l’Arab Constructor marque toutes les 86 minutes en championnat ! Ce gaucher d’exception (23 buts), sait également se servir de son pied droit (5 buts) et marque la plupart du temps dans la surface (26 buts). En moyenne cette saison, Salah marque toutes les quatre tentatives. En plus de ses 29 buts, Mohamed Salah totalise neuf passes décisives. L’Egyptien est donc directement impliqué sur 38 des 75 buts inscrits par les hommes de Klopp en championnat cette saison (50 %) !

En Premier League, Salah est le joueur qui a touché le plus de ballons dans la surface (234), celui qui s’est créé le plus de grosses occasions (38). Il est également deuxième au classement des tirs (122) derrière Kane (162) et au classement des dribbles (123), tout juste devancé par Joshua King (124). Enfin, Salah n’est pas qu’un simple finisseur. Il participe grandement au jeu des Reds. Il est le cinquième joueur de Premier League à récupérer le plus de ballons (112) et le quatrième joueur à toucher le plus de ballon (1432). Impressionnant…

En Ligue des Champions, Salah régale aussi. Avant d’affronter Manchester City, le joueur révélé au FC Bâle totalise six buts pour deux passes décisives. En sélection nationale, même son de cloche. Depuis ses débuts en 2011, Salah compte déjà 57 sélections pour 33 buts et 18 passes décisives ! On comprend mieux pourquoi des milliers d’Egyptiens ont glissé le nom de leur idole dans l’urne lors des dernières présidentielles. Humble et apprécié de tous, Salah fêtera ses 26 ans le 15 juin prochain. Un jour doublement spécial pour le Pharaon car il disputera son premier match de Coupe du Monde face à l’Uruguay. Tous les rêves sont permis…



Avec Opta