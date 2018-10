Impérial face à l’AS Rome (3-0) lors de son entrée en lice en Ligue des champions, le triple tenant du titre n’a pas connu la même réussite, mardi, à l’occasion de la 2e journée de la phase de groupes. En visite chez le CSKA Moscou, le Real Madrid a en effet mordu la poussière, s’inclinant 1-0 après plus de 90 minutes à courir après le score, les hommes de Julen Lopetegui se faisant surprendre dès la 2e minute.

Les Madrilènes ont eu beau multiplier les tentatives, tirant pas moins de 26 fois au but, du jamais-vu depuis au moins 2003, rien n’y a fait. De quoi valoir au Real un troisième match de rang sans parvenir à inscrire un but, cette défaite à Moscou intervenant après la gifle reçue à Séville (3-0) et le match nul et vierge concédé à domicile face à l’Atlético (0-0). Un enchaînement auquel n’étaient pas habitués les Merengue.

Alors que le Real restait sur 32 rencontres de rang avec au moins un but marqué en Ligue des champions, son dernier match à zéro but datant d’avril 2016 et un 0-0 chez les Citizens, il faut en effet remonter à janvier 2007 pour trouver trace d’une telle série noire. Jamais le Real Madrid n’avait donc enchaîné trois rencontres à la suite sans marquer lors des neuf saisons passées par Cristiano Ronaldo dans la capitale espagnole. Après deux mois de compétition sans le Portugais, c’est chose faite et nul doute que le quintuple Ballon d’Or boit du petit lait .



Nacho : "On ne peut pas vivre dans le passé de Ronaldo"