Ligue des Champions : Le Bayern se méfie de l'arbitrage...

La Juventus Turin avait crié au scandale lors du quart de finale retour qui l’avait vu mener 3-0 avant un penalty transformé par Cristiano Ronaldo dans les ultimes secondes qui avait finalement sauvé les Madrilènes. L’année dernière, ce sont les Bavarois qui étaient repartis avec un sentiment très amer envers le trio arbitral. Ils avaient eux aussi bousculé le Real et l’expulsion de Vidal avait mis le feu aux poudres.

Alors le Bayern a, cette fois, parfaitement géré sa communication pour faire passer son message aux arbitres. "On se concentre sur notre jeu. On ne veut pas mettre la pression sur les arbitres, ils ont déjà suffisamment de pression. On sait ce qu’il s’est passé l’an dernier avec les deux buts hors jeux. Mais les erreurs ça arrive à tout le monde", a ainsi lancé Thomas Müller en conférence de presse.

Et pour ceux qui n’auraient pas compris, Jupp Heynckes, l’entraîneur bavarois, en a remis une couche en lâchant: "Ce que j’attends d’un arbitre pour ce genre de matches, c’est qu’il soit objectif. Je souhaite que ce soient les joueurs qui décident du match pas les arbitres". Le message, limpide, est passé. Cuneyt Cakir, l’arbitre turc désigné par l’UEFA, sait parfaitement où il met les pieds.