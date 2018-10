Ligue des Champions : Le Bayern Munich ne replonge pas

On n’est pas revenus au Bayern qui écrase tout. Plutôt à celui qui, en grand d’Europe qu’il est, sait prendre les trois points, même dans un contexte difficile pour le club. Rappelons qu’avant de retrouver le chemin de la victoire ce week-end à Wolfsbourg (3-1), les Bavarois restaient sur quatre matches sans succès, avec deux défaites consécutives en Bundesliga (dont un 3-0 à domicile face à Mönchengladbach). En Grèce, sur la pelouse de l’AEK Athènes, les joueurs de Niko Kovac ont su préserver l’essentiel (2-0).

Sans les trois Français Kingsley Coman, Franck Ribéry et Corentin Tolisso, tous blessés, la principale surprise de la composition de départ venait peut-être de la présence de Serge Gnabry. Titularisé côté gauche, ce dernier a été un des rares à se montrer remuant et perforant lors de la première période. C’est là que le Bayern a su faire le dos rond, plutôt solide défensivement à défaut d’être brillant en attaque. Face à un autre adversaire que l’AEK, c’est sûr, ça n’aurait probablement pas été aussi tranquille. Mais tout est question de timing.

Et les sextuples champions d’Allemagne en titre auraient bien tort de se priver de ce sympathique calendrier, qui a placé sur leur route cette double confrontation avec l’AEK (logiquement l’équipe la plus faible du groupe) lors de ce traditionnel pivot que constituent les troisième et quatrième journées de Ligue des champions. Tout s’est décidé en deux minutes, avec deux buts coup sur coup de Javi Martinez (0-1, 61e) et Lewandowski (0-2, 63e). Ce qu’il fallait pour rattraper le nul à domicile face à l’Ajax (1-1). En cas de probable victoire dans deux semaines à Munich, le Bayern compterait 10 points et pourrait profiter des unités qui risquent d’être perdues en route par l’Ajax et le Benfica lors de leurs deux affrontements.