Auteur d’un triplé samedi face à Leganes (3-1), dont un sublime coup franc en lucarne, son sixième de la saison en Liga, Lionel Messi semble avoir retrouvé l’intégralité de ses moyens. Ce qui n’était pas acquis il y a encore quelques jours pour celui qui avait manqué les deux matches amicaux de l’Argentine, contre l’Italie et l’Espagne, en raison d’une blessure aux adducteurs.

Et avant de retrouver les Barcelonais mardi soir en quart de finale retour de la Ligue des Champions, six jours après leur défaite 4-1 en Catalogne, les Romains s’attendent à retrouver un Argentin requinqué, lui qui s’était montré relativement discret au Camp Nou. "Tout le monde disait qu’il n’était pas en forme et tout d’un coup, il met un triplé", a constaté Eusebio Di Francesco en conférence de presse.

Le triplé de Messi face à Leganes :



"Pourquoi ne pas y croire ?"



Mais l’entraîneur de la Louve, qui avait sévèrement critiqué la prestation du corps arbitral à l’aller, espère bien réussir à nouveau à contenir le quintuple Ballon d’or: "Nous avions réussi à limiter ses déplacements entre les lignes. On va devoir réduire l’espace autour de lui, quelle que soit sa position sur le terrain."

Et malgré les trois buts de retard, et les 17% de chances, selon les statistiques, de passer, Di Francesco veut y croire: "Jouons avec beaucoup de cœur et de passion. Nous devons honorer et respecter les couleurs du club, et nous allons tout donner pour avoir l’opportunité de réussir quelque chose d’énorme. Pourquoi ne pas y croire jusqu’au bout ?"