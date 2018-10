Jamais l'Atlético de Madrid n'avait connu pareille déconvenue sous l'ère Diego Simeone. Têtes basses, les Colchoneros ont rejoint les vestiaires groggy, mercredi soir en quittant la pelouse de Dortmund. Sonnés par l'ampleur de la défaite qu'ils ont encaissé chez le Borussia (4-0), alors qu'ils venaient jouer la première place du groupe A pour un sommet prometteur. Entre deux équipes largement au-dessus de Monaco et Bruges dans cette course aux huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Simeone : "Ils ont été réalistes, rapides et déterminés en attaque"

Impitoyables leaders de Bundesliga avec quatre points d'avance sur le Bayern Munich, les hommes de Lucien Favre ont su l'être aussi sur la scène européenne, prolongeant l'euphorie de leur début de saison impressionnant à plus de trois buts marqués de moyenne. Face à un Atlético toujours redoutable tactiquement, le Borussia a d'abord laissé le ballon à son adversaire. Deux blocs se faisant face mais les Colchoneros jouaient plus haut. Sauf qu'à la récupération du ballon, Dortmund a su mettre beaucoup plus de mouvements dans ses enchaînement offensifs, en profitant des espaces.

Les Bleuets croquent les Bleus

Axel Witsel a bien eu de la réussite en ouvrant le score d'une frappe déviée par Lucas Hernandez (1-0, 38e), mais la chance n'y est pour rien sur le but de Raphaël Guerreiro, tout juste lancé par Favre et à la conclusion d'une action collective parfaite (2-0, 73e). Il est vrai, aussi, que cette réussite a échappé à Saul Niguez lorsque sa merveilleuse frappe enroulée a heurté l'équerre de Roman Bürki (52e). Où sur ce tir d'Angel Correa, détourné par le portier suisse sur son poteau (77e). Mais Dortmund a laissé une véritable impression de jouer à la Simeone, imperméable derrière et efficace dans ses temps forts.

Titulaires, Thomas Lemar et Antoine Griezmann n'ont jamais été réellement menaçants. Les champions du monde notamment muselés par la charnière centrale 100% française formée par les impeccables et prometteurs Abdou Diallo (22 ans) et Dan-Axel Zagadou (19 ans). En fin de rencontre, Jadon Sancho, lui aussi entré en cours de jeu (3-0, 83e), et Guerreiro (4-0, 89e) ont coulé un peu plus l'Atlético de Madrid, prenant une option considérable sur la première place du groupe A. Les premiers mois de Favre à Dortmund sont vraiment idylliques.

Favre : "Le résultat est très lourd"