"Personne ne sait encore exactement comment ça marche. Il y a encore beaucoup de confusion." Ainsi s’exprimait encore Aleksander Ceferin en février dernier lorsqu’était évoqué la question de l‘utilisation de la vidéo pour venir en aide aux arbitres. Des convictions qui de toute évidence ont leurs limites et n’ont en tout cas pas résisté, notamment, aux enseignements tirés de la dernière Coupe du monde en Russie, où la vidéo était pour la première fois utilisée par la FIFA.

Le président de l'UEFA avait beau affirmer sa réticence face à cette nouvelle technologie en train d'être adoptée dans de nombreux championnats. Voilà que sept mois plus tard, l'instance européenne annonce ce jeudi, à l'occasion de son comité exécutif réuni à Nyon (Suisse), l'entrée en vigueur de la VAR (assistance vidéo à l'arbitrage) dès la saison prochaine en Ligue des champions (2019-2020).

Ceferin convaincu

"Mettre en place un système solide et former les arbitres"

"Nous sommes convaincus que l'introduction de l’assistance vidéo à l’arbitrage en août 2019 nous donnera suffisamment de temps pour mettre en place un système solide et pour former les arbitres afin d'assurer une mise en œuvre efficace et réussie de la VAR dans l’UEFA Champions League, la compétition interclubs phare dans le monde", a assuré Aleksander Ceferin, nouveau fervent partisan de cette modernisation de l’arbitrage.

Le mouvement est enclenché et le calendrier connu avec une extension de cette utilisation lors de la Super Coupe de l’UEFA 2019, puis lors de l'UEFA Euro 2020, lors de l'UEFA Europa League 2020-2021 (à partir de la phase de matches de groupe) et lors de la phase finale 2021 de l’UEFA Nations League.