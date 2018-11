Il y a encore quelques années, le surnom du Bayern Munich était le FC Hollywood... Dans les années 90, des stars du vestiaire comme Stefan Effenberg et Lothar Matthaüs défrayaient souvent la chronique pour leurs dérapages hors des terrains. Progressivement, l'ordre était revenu dans la maison bavaroise, mais la vie du club le plus prestigieux d'Allemagne est rarement des plus tranquilles. Lorsque les titres s'enchaînent, tout se passe généralement à merveille, au moins en apparence, mais dès que la machine est grippée...

Et c'est un peu le cas actuellement du côté de l'Allianz Arena. Après un début de saison prometteur, marqué par quatre succès sur les quatre premières journées de championnat, Manuel Neuer et les siens ont commencé à rencontrer quelques difficultés. Désormais, après un revers à Dortmund (3-2), et un nul (3-3) concédé à domicile face à Düsseldorf samedi après avoir mené de deux buts, le Bayern comptabilise neuf points de retard sur le leader de Bundesliga, le Borussia Dortmund de Lucien Favre. Le titre n'est pas encore joué, mais en coulisse, Niko Kovac serait dans tourmente. En effet, d'après la presse locale, une bonne douzaine de joueurs militerait pour le départ du Croate, sollicité pour prendre la suite de Jupp Heynckes.

Une fracture serait donc apparente dans le vestiaire, et un mauvais résultat mardi soir en Ligue des champions face au Benfica de Lisbonne pourrait sceller le sort du Croate. Comme ce fut le cas en septembre 2017 pour un certain Carlo Ancelotti, qui ne faisait pas non plus l'unanimité auprès de Franck Ribéry et des siens et qui avait été viré après un revers face au PSG au Parc des Princes. Le groupe munichois va-t-il de nouveau avoir la tête d'un coach peu estimé ? Certains espèrent peut-être le retour, pour un nouvel intérim, du très apprécié Jupp Heynckes, âgé de 73 ans et qui est reparti à la retraite depuis l'été dernier.