Une concurrence directe. Jürgen Klopp aspire évidemment à renverser le Manchester City de Pep Guardiola. Logique. L’entraîneur allemand s’attend à un rude combat mais ne veut pas pour autant tomber dans l’éloge facile du travail effectué par le technicien espagnol. Il considère surtout qu’il a toujours eu de supers joueurs sous ses ordres. Ce serait même la plus grosse différence entre les deux entraîneurs.

"A Barcelone, il avait Xavi, Iniesta, Busquets, Messi etc… Au Bayern, il avait des joueurs fantastiques. Aujourd’hui, il a Gündogan, Silva, Agüero, Sané, Sterling et Gabriel Jesus, ils sont extraordinaires", explique-t-il sur le site de l’UEFA. Et lorsque la qualité des déplacements arrive sur le tapis, Klopp rétorque: "Le positionnement est important mais ce n’est pas de la sorcellerie. Ce n'est pas inhabituel juste parce que les ailiers viennent à l'intérieur mais quand les joueurs sont en position, ils bougent toutes les millisecondes pour être disponibles. Et quand ils le sont, c'est alors que la qualité individuelle du joueur devient importante."

Klopp: "All the challenges, all the shots, all the crosses, all the sliding tackles, all that stuff about the game, I love." #UCL https://t.co/r1wRNDyujH — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 2 avril 2018

De très bons joueurs pour appliquer des méthodes qui fonctionnent. Voilà qui tendrait à considérablement diminuer la valeur du travail effectué par Guardiola ! Jürgen Klopp ne se sent d’ailleurs pas vraiment inférieur en tant que technicien. Pour lui, "il n’y a pas de grosse différence. C’est juste que Pep a toujours eu de meilleures équipes que moi. Quand on entraînait le Bayern et Dortmund, la différence était importante. Et quand il était à Barcelone, j’étais à Mayence, la situation était vraiment différente." Les Reds ne partent pas avec les faveurs des pronostics mais après tout, Klopp sait manifestement très bien comment contrer le jeu prôné par Guardiola. Le défi est pourtant de taille.