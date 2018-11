Ligue des Champions : Inter Milan, un retour en grande pompe

Près de sept ans que les tifosi de l’Inter attendaient ça. Que l’hymne de la Ligue des Champions résonne à nouveau au Giuseppe-Meazza. La dernière fois, c’était juste avant une élimination en huitièmes de finale contre l’OM, en mars 2012, la faute à un but de Brandao à la 92ème minute. Depuis, les Nerazzurri ont connu une période plus délicate, se contentant de quelques apparitions en Ligue Europa. Cet exercice 2018-2019 marquait donc le grand retour de l’Inter sur la scène européenne, la vraie. Et les Milanais n’ont pas tardé à se (re)plonger dans le grand bain. Pour leurs retrouvailles avec la C1, le tirage au sort ne les a pas épargnés, avec un groupe relevé, en compagnie du FC Barcelone, de Tottenham et du PSV Eindhoven.

Malgré la difficulté proposée, les Interistes largement tenus leur rang pour leur retour en C1. Depuis le début de leur campagne, les protégés de Luciano Spalletti font preuve d’un formidable état d’esprit et de caractère. Comme lors de la première journée, lors du match fou face à Tottenham, où Icardi et les siens sont parvenus à décrocher la victoire dans les derniers instants (2-1) grâce à des buts à la 85ème et 92ème minute. Scénario tout aussi renversant lors de la deuxième journée, avec un succès 2-1 au Pays-Bas, après avoir été mené. Suivront une défaite au Camp Nou avant une nouvelle rencontre à rebondissements face au Barça. Après avoir encaissé un but à la 85ème, l’Inter parvient à arracher le nul deux minutes plus tard.



Des résultats autant précieux que fédérateurs pour le groupe. Le parcours de l’Inter en Ligue des Champions a en effet été bénéfique pour le championnat. Quinzième avant la première journée de C1, l’Inter est aujourd’hui sur le podium de la Serie A. Et pour cause, après leur match dingue face à Tottenham, les Nerazzurri ont enchaîné sept victoires de suite en championnat. Pas suffisant pour satisfaire les Lombards qui veulent jouer les prolongations en Ligue des Champions. Deuxième du groupe, derrière le Barça, l’Inter n’a besoin que d’un point face aux Spurs ce mercredi pour valider son ticket pour les huitièmes de finale. Et savourer encore un peu plus son retour parmi les cadors.



