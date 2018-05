Ligue des Champions : Indispensable comme James Milner

Difficile d’être sous le feu des projecteurs cette saison à Liverpool. L’incroyable trio offensif composé de Sadio Mané, Roberto Firmino et surtout Mohamed Salah fait beaucoup d’ombre chez les Reds. Si bien que le succès de Liverpool en Ligue des Champions cette saison est souvent résumé à ces trois joueurs de grande classe. Pourtant, ce raccourci est réducteur et ne dépeint pas tout à fait la réalité. D’autres éléments dans l’effectif de Jürgen Klopp sont tout aussi importants. Parmi eux, on retrouve une vielle connaissance du football anglais : James Milner.

>>> LA FICHE DE JAMES MILNER <<<

A 32, l’ancien joueur de Manchester City, Aston Villa ou encore Leeds, vit une seconde jeunesse pour sa troisième saison avec la tunique rouge. Comme toujours depuis ses débuts en Premier League (2002-2003), Milner est titulaire indiscutable dans l’entrejeu et fait office de pierre angulaire du dispositif Klopp. Sans faire de bruit et avec la plus grande sobriété, le natif de Leeds est en passe de jouer pour la première fois de sa carrière une finale de Ligue des Champions.

Vainqueur 5-2 au match aller à Anfield, Liverpool est en ballottage très favorable avant le match retour à Rome mercredi. Sauf accident, les Reds devraient être présents à Kiev, onze ans après leur dernière finale en 2007 face à l’AC Milan. Une belle récompense pour Milner qui a particulièrement brillé sur la scène européenne. En plus de son traditionnel abattage monstre dans l’entrejeu, l’intéressé s’est découvert d’insoupçonnés talents de passeur. Sur corners ou dans le jeu, Milner balance caviar sur caviar. Et à force d’empiler les offrandes, le milieu des Reds totalise neuf passes décisives avant d’affronter la Roma mercredi. Une performance historique puisqu’il devient le premier joueur à atteindre un tel total depuis l’instauration de la nouvelle formule en 2003-2004. Avec cette performance, Milner dépossède Neymar et Rooney de leur précédent record (8 passes décisives). Rien que ça…

Un titre honorifique qui permet enfin à Milner de passer de l’ombre à la lumière. Lui qui s’est souvent contenté de miettes aux côtés de ses coéquipiers stars. Lui qui a souvent dépanné à des postes inhabituels. Lui le joueur polyvalent apprécié de ses entraîneurs mais pas forcément valorisé à sa juste valeur. Sans jamais faire de vagues, l’ex Citizen a toujours répondu présent sans tricher. Aujourd’hui et alors qu’on ne l’attendait pas forcément, Milner brille de mille feux. Une cure de jouvence qui a semble-t-il donné des idées au sélectionneur national, Gareth Southgate. Le boss des « Three Lions » n’a pas abandonné l’idée de convaincre Milner (61 sélections) de sortir de sa retraite pour la Coupe du Monde. Une Ligue des Champions, un Mondial : Milner pourrait bien vivre une fin de saison en apothéose…