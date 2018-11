Les chantiers sont décidément très nombreux pour Thierry Henry à Monaco. Toujours à la recherche "de la bonne formule, du bon onze", le nouvel entraîneur de l’ASM doit gérer plusieurs problèmes à la fois. Comme si la crise sportive - la pire traversée par le club du Rocher depuis 50 ans -, l’infirmerie qui ne désemplit pas et le niveau de confiance au plus bas ne suffisaient pas, "Titi" doit aussi relancer des joueurs très loin de leur niveau, à l’image de Youri Tielemans.

Déjà peu en vue la saison dernière, pour sa première année en Principauté après son arrivée pour 26 millions d’euros en provenance d’Anderlecht, le jeune milieu de terrain belge (21 ans) ne convainc pas non plus depuis le début d’exercice. Le champion du monde 1998, qui le connaît très bien pour l’avoir côtoyé en sélection lorsqu’il était l’un des adjoints de Roberto Martinez, aurait pourtant bien besoin de lui pour stabiliser son entrejeu et apporter du liant offensivement.

Tielemans comme Messi…

Mais, reconnaît-il, "c'est vrai que depuis son arrivée, Youri a eu du mal à s'imposer, à faire ce qu'il sait faire en équipe de Belgique". Pourquoi le Diable Rouge, considéré comme prometteur lorsqu’il évoluait en Jupiler League, stagne-t-il à ce point et ne parvient-il pas à avoir le même rayonnement en club et en sélection ? Si Thierry Henry a conscience qu’il a son rôle à jouer, en trouvant "la paire qui pourrait l’aider" au milieu, il met aussi le joueur face à ses responsabilités.

"Il faut aussi que ça vienne un peu de lui" Thierry Henry

"Il faut travailler. Il faut lutter. Mais il faut aussi que ça vienne un peu de lui, explique-t-il. J’ai travaillé avec lui en Belgique. C’est un joueur qui en général n’a pas peur, qui veut le ballon, qui a cette envie de jouer vers l’avant. Mais quand tu es dans une situation comme la nôtre, ce n’est pas évident. On est là pour l’épauler, essayer de l’aider à sortir de cette mauvaise phase." En espérant que le déclic se produira contre Bruges, mardi soir (18h55) en Ligue des champions.

Dans un effectif aussi inexpérimenté et décimé, Thierry Henry a besoin de cadres et Youri Tielemans possède, a priori, les qualités pour le devenir. C’est ce qu’attend de lui le technicien monégasque. "C’est la même personne, le même joueur (qu’en sélection). Il a les deux mêmes jambes, le même cœur et la même tête, dit-il. On peut aussi dire la même chose sur (Lionel) Messi (entre le Barça et l’Argentine, ndlr). Même les plus grands ont parfois du mal quand on change d’équipe."

Tielemans : "Henry a beaucoup à donner"