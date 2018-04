Il n’y a pas eu de miracle, mardi, à l’Etihad Stadium. Giflé 3-0 à Anfield Road lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions, Manchester City a même subi une nouvelle défaite face à Liverpool en s’inclinant 2-1. Tout avait pourtant idéalement commencé pour les Citizens, qui avaient pris l’avantage dès la 2e minute, et qui ont même cru mener 2-0 juste avant la mi-temps grâce à un but de Leroy Sané.

Mais c’était sans compter sur un hors-jeu inexistant sifflé par l’arbitre de la rencontre, le ballon ayant en effet été contré par James Milner. De quoi provoquer la colère de Pep Guardiola, qui ne s’est d'ailleurs pas privé de dire sa façon de penser à M. Lahoz au moment de regagner les vestiaires. Au point d’être expulsé par son compatriote. Et ce ne sont pas les 45 minutes passées en tribune qui avaient calmé l’entraîneur mancunien.

"Cet arbitre est un mec bizarre." Pep Guardiola

L’ancien Barcelonais est en effet apparu très remonté après l’arbitrage à l’issue de la rencontre. "Cet arbitre est un mec bizarre, il aime faire le show. Il voit toujours l'inverse de tout le monde", a-t-il ainsi lancé dans des propos relayés par le Daily Mail, revenant sur son renvoi en tribunes. "J'ai dit à l'arbitre qu'il y avait but sur l'action de Sané, c'est pourquoi il m'a expulsé."

"A 2-0, à ce moment du match, tout était différent", a regretté le technicien espagnol. Des regrets d’autant plus forts que Pep Guardiola avait déjà déploré l’arbitrage de M. Brych lors de la première manche à Anfield Road. "A l'aller, le but de Salah a été validé alors qu'il y avait hors-jeu. A l'aller, un but pour un hors-jeu inexistant avait déjà été refusé à Gabriel Jesus, a-t-il rappelé. Dans cette compétition, les équipes sont si proches que les décisions arbitrales ont une influence capitale." Des décisions difficiles à digérer pour l’entraîneur de City.

