Manchester United est allé s’imposer sur la pelouse de la Juventus, mercredi soir, lors de la 4e journée de la Ligue des Champions (1-2). Menés 1-0 après une réalisation de Ronaldo, les Red Devils ont renversé la Vieille Dame en toute fin de rencontre et en l’espace de quatre minutes, grâce à Mata (86e) et un but contre son camp de Bonucci (90e). Un enchaînement qui a réveillé la rage de vaincre de José Mourinho.

Après le coup de sifflet final, dans la foulée du but victorieux des Mancuniens, le manager portugais s’est permis de chambrer le public turinois, tendant l’oreille pour provoquer des tifosi hostiles à l’ancien coach de l’Inter qu’il est. Un geste qui n’a évidemment pas plu aux joueurs de la Juve, et notamment à Paulo Dybala.

Quelques jours plus tard, la tension retombée, l’Argentin explique son accrochage avec le Special One, auprès de Sky Italia: "Je lui ai juste dit qu’il n’avait pas besoin de faire un geste comme ça. Ce n’était pas nécessaire d’ajouter davantage de tension. Parfois, on est insulté, ce n'est pas bien mais ce n'est pas la peine d'en rajouter. Moi, je ne l’ai pas insulté."



Mourinho et son geste envers le public turinois :