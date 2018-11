Ligue des Champions : Comment l'OL peut se qualifier

Le 19 septembre dernier, l'Olympique Lyonnais avait entamé son périple européen en créant l'exploit sur la pelouse de l'Etihad Stadium. Manchester City était tombé (1-2) sous les assauts de Nabil Fekir et Maxwel Cornet, pour ce qui reste la seule victoire rhodanienne en C1 cette saison, là où les Citizens ont depuis signé trois succès. Autrement dit, il ne manque qu'un petit point à la troupe de Josep Guardiola pour être assurée d'être au rendez-vous des huitièmes de finale, alors qu'une revanche dans l'antre du Groupama Stadium scellerait la première place de la poule à l'avantage de Sergio Agüero et des siens.

Défaite interdite ou presque

Mais l'OL peut tout autant valider son billet pour le top 16 européen dès ce mardi soir. Pour cela, il suffira de l'emporter au détriment de City. Plus facile à dire qu'à faire... Néanmoins, un partage des points à domicile pourrait être tout aussi favorable au club présidé par Jean-Michel Aulas, à condition que dans le même temps, Hoffenheim soit tenu en échec à domicile par le Shakhtar Donetsk. Dans cette situation, ce sont les Gones, à la faveur d'une différence de buts particulière avantageuse sur les Allemands (3-3 de l'autre côté du Rhin, 2-2 en France), qui passerait.

Autrement dit, Memphis Depay et ses partenaires doivent tout faire pour éviter la défaite face aux champions d'Angleterre en titre, surtout si Julian Nagelsmann devait mener les siens à la victoire en parallèle. Dans ce cas, Lyon et Hoffenheim se retrouveraient à six points chacun après cinq rencontres, tout se jouerait alors lors de l'ultime levée et un déplacement forcément périlleux en Ukraine pour Bruno Genesio et consorts.