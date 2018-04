Ligue des Champions : Chapeau Di Francesco !

Tout le monde l’a pris pour un fou hier soir lorsque que la composition de la Roma a été officialisée. Après une défaite (sévère) 4-1 au match aller, Eusebio Di Francesco décide d’innover face au Barça avec une défense à trois. Un dernier pari alors que pour beaucoup les dés sont déjà jetés. Pas pour Di Francesco qui croit encore au miracle.

« Je l’ai appelé lundi soir et il m’a dit qu’il allait changer de système en 3-4-3 pour augmenter l’aspect physique. Avant le match, ça pouvait paraitre un choix étrange. C’est un choix difficile avant un match comme celui-là. Tenter quelque chose de différent de ce que tu as l’habitude de faire, c’est risqué. Il a pris ce risque parce qu’il était convaincu. C’est aussi sa victoire » a déclaré Monchi, le directeur sportif de la Louve à l’issue de la « Romatada ».

Remodeler sa défense, faire confiance à un Schick timoré : le coach des Giallorossi, qui découvre pour la première fois de sa carrière d’entraineur la Ligue des Champions, a joué avec le feu et a finalement embrasé l’Olimpico. « Je suis un fou. Prendre un risque aussi important dans un match comme ça c’était dangereux mais ça me plait » a jubilé le tacticien italien après la folle victoire de ses protégés contre le FC Barcelone. Un Barça, méconnaissable, étouffé par des Romains survoltés, sur le terrain et en tribunes. Celui qui, en tant que joueur, a remporté le dernier titre majeur de la Roma (le scudetto en 2001) a su transmettre cette culture de la gagne. « Nous avons transcendé un stade entier. Ce nouveau système de jeu nous a fait du bien mais la philosophie que j’ai inculqué à mes joueurs, c’est ce qui me rend fier ».

Sûrs de leur force, les Giallorossi ont bien fait d’y croire. Après avoir fait déjouer les Blaugranas, Di Francesco et sa bande ne comptent pas s’arrêter là. « Nous ne devons pas nous contenter de cette qualification. Nous sommes en demi-finales et pourquoi pas croire à une finale à Kiev ? Nous avons fait un exploit mais nous devons toujours avoir de l’ambition ». Après avoir terminé première de son groupe devant Chelsea et l’Atletico puis avoir éliminé le Barça, la Roma a gagné le respect de tous. Son entraineur, Eusebio Di Francesco aussi.

