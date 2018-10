Ligue des Champions - Borussia Dortmund : Paco Alcacer - Jadon Sancho, un duo pour faire trembler l’Atlético Madrid ?

Une audition grandeur nature pour le très haut niveau. Voilà ce qui attend Jadon Sancho et Paco Alcacer, les deux sensations du début de saison en Allemagne. Meilleure attaque de Bundesliga avec 27 buts (contre seulement 15 pour le Bayern Munich), le Borussia Dortmund fait fort en ce moment en possédant le meilleur buteur, Paco Alcacer (7 buts à égalité avec Luka Jovic), et le meilleur passeur, Jadon Sancho (6 « assists », soit une de plus que le Français Sébastien Haller), de son championnat. Le premier revit littéralement en Allemagne après avoir goûté plus qu’il n’en faut au banc du FC Barcelone depuis deux saisons. Comment rêver meilleurs débuts pour Alcacer avec 11 buts lors de ses 7 derniers matchs ? Au point d’être de retour en sélection espagnole et d’inscrire le but de l’espoir lors de la défaite face à l’Angleterre (2-3) il y a quelques jours.



« Alcacer est extraordinaire en ce moment car traverse une phase comme rarement un joueur en traverse. Ce qu’il nous montre actuellement, c’est un miracle », n’avait pas hésité à commenter Luis Enrique, le sélectionneur de la Roja. Le FC Barcelone, qui l’a prêté il y a quelques semaines, peut commencer à se préparer à ne pas le voir revenir en Catalogne, le Borussia semblant déjà prêt à lever son option d’achat de 23 M€…



Des regrets pour Guardiola ?



Jadon Sancho était lui déjà au Signal Iduna Park l’an passé mais une blessure à une cheville avait retardé son envol. Et plus question de perdre du temps pour l’ailier de 18 ans ! Lucien Favre a même fait évoluer son statut depuis quelques rencontres, le faisant passer d’un statut d’« impact player » pour terminer les rencontres à celui de titulaire aux côtés de Jacob Bruun Larsen et Marco Reus pour soutenir Alcacer. Lui aussi a pu savourer une cape avec sa sélection lors de la dernière trêve, sa première avec l’Angleterre devenant ainsi, à 18 ans et 201 jours, le deuxième plus jeune joueur de l’histoire à jouer avec les Three Lions face à la Croatie. Seul un certain Duncan Edwards en 1955 a fait mieux (18 ans et 183 jours) ! La récompense n’a pas tardé à venir pour lui avec une prolongation jusqu’à l’été 2022 avec le Borussia déjà paraphée.



De quoi donner des regrets à un autre Catalan, Pep Guardiola, le manager de Manchester City, qui l’avait laissé filer à l'été 2017 : « On a tout fait pour Jadon, mais il a préféré partir en Allemagne. Et on lui souhaite le meilleur, il se débrouille très bien, a estimé le technicien espagnol en conférence de presse. Il ne voulait pas rester ici et je ne pense pas qu’il souhaite revenir. C’est ce que je pense aujourd’hui mais on ne sait jamais ce qu’il peut se passer dans le football. »



« Tout le monde ne veut pas forcément jouer avec les moins de 23 ans, a répondu le Londonien de naissance. Certains jeunes joueurs se sentent prêt pour le niveau supérieur. Si vous sentez que c'est la bonne décision de changer de club ou bien de rester, alors vous devez vous battre pour votre place. J'ai simplement senti que la meilleure chose pour moi était de partir à Dortmund. » C’est donc avec un éminent dribbleur/collectionneur de passes décisives et un attaquant dans la forme de sa vie que le Borussia s’apprête à recevoir l’Atlético Madrid et son rideau de fer en défense. Un défi sans commune mesure tant les Colchoneros sont souverains pour garder leur but, comme l’atteste leur statut de meilleure défense de Liga avec seulement 5 buts encaissés. Pour espérer remettre Dortmund sur le devant de la scène européenne, il faudra pourtant se défaire de l’escouade menée par Diego Godin mercredi soir… Le prix à payer tout simplement.



Le coup franc de la victoire d'Alcacer pour Dortmund à la 96e minute !